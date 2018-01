Vorarlberger am Boden: Christbaum vor Wiens Rathaus gefällt

Auf dem Wiener Rathausplatz hieß es "Christbaum fällt!" - © APA

Kurz nach 9.00 Uhr ist der Vorarlberger schon am Boden gelegen: Nur Minuten nach dem ersten Anwerfen der Kettensäge war der Christbaum am Wiener Rathausplatz Geschichte. Der am Freitag gefällte Riese, der heuer aus Frastanz-Felsenau (Bezirk Feldkirch) herangekarrt wurde, wird diesmal übrigens nicht zu Insektenhotels verarbeitet, sondern im Zuge des traditionellen Funkenfeuers verbrannt.