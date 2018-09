Vorarlberger Tänzer im Finale von “Americas Got Talent”

“America’s Got Talent” gilt als größte Fernsehshow der Welt. In der Jury sitzen unter anderem Topmodel Heidi Klum und Ex-Spice-Girl Mel B. Die Clips der Auftritte wurden auf Youtube inzwischen millionenfach geklickt.

Zurcaroh – das sind 48 Tänzer aus Vorarlberg im Alter zwischen sieben und 40 Jahren. Normalerweise trainieren sie vier Mal die Woche gemeinsam. Während der Zeit bei “America’s Got Talent” stehen jeden Tag sieben Stunden am Programm.

Bereits vor zwei Jahren hat mit dem niederösterreichischen Magier-Duo The Clairvoyants bei der Talente-Show “America’s Got Talent” ein österreichischer Beitrag Platz zwei geholt. Am 18. September wird es für Zurcaroh ernst.