Ein 36-Jähriger ist am Samstag in Ludesch (Bez. Bludenz) von einem Stier attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, stieß das Tier dem Mann ein Horn in den Oberschenkel und schleuderte ihn rund drei Meter durch die Luft.