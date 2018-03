Vorarlbergerin Scheyer holte erstmals ÖSV-Abfahrtstitel

SKI ALPIN, FRAUEN, SAISON 2015/16, WELTCUP 2017/18, - © APA (AFP/Archiv)

Die Vorarlbergerin Christine Scheyer hat am Dienstag bei den Ski-Staatsmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) in der Abfahrt ihren ersten ÖSV-Titel geholt. Die 23-Jährige setzte sich 0,05 Sekunden vor der Steirerin Ramona Siebenhofer und 0,87 vor ihrer engeren Landsfrau Ariane Rädler durch. Nicole Schmidhofer (+1,21) wurde hinter Stephanie Venier (0,92) Fünfte.