Vorarlbergs Apfelernte liegt heuer über dem Durchschnitt

Die Erntemenge liegt heuer 20 Prozent über dem Durchschnittsjahr - © APA (DPA)

Vorarlbergs Apfelbauern rechnen in diesem Jahr mit einer Erntemenge von rund 500 Tonnen. Dabei handle es sich um den größten Ertrag der vergangenen zehn Jahre, der um 20 Prozent über einem durchschnittlichen Jahr liege, informierte am Freitag Jens Blum (Obmann der Vorarlberger Erwerbsobstbauern). Blum geht angesichts der Verhältnisse in Mitteleuropa für heuer von einem “normalen Preis” aus.