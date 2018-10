Vorarlbergs Sommertourismus steuert auf Rekordergebnis zu

Heuer wurden 1,1 Mio. Gäste in fünf Monaten gezählt - © APA (Archiv)

Der September 2018 hat dem Tourismus in Vorarlberg weitere Zuwächse beschert. Die Landesstelle für Statistik weist in ihrem Monatsbericht +4,6 Prozent Gäste und +3,1 Prozent Nächtigungen aus. Damit steuert die Sommersaison 2018 auf ein Rekordergebnis zu. Noch nie sind im Zeitraum Mai bis September so viele Urlaubsgäste nach Vorarlberg gekommen, obwohl es im August einen Rückgang gegeben hatte.