Vorbereitung auf den “Tag X” in Radstadt

Bei hochgefährlichen Stoffen brauchen die Florianis speziellen Schutz (Archivbild). - © Wolfgang Winter/FF Bad Gastein

In der Firma Adient in Radstadt (pongau) kommt es auf Grund eines technischen Defektes bei einem Druckluftkessel zu einer Explosion und in weiterer Folge zu einem Brand. In der Abtankhalle stürzt ein Regal auf einen mit Gefahrgut beladenen Tankzug. Das ist das Übungsszenario der bundesländerübergreifenden Gefahrgutübung, die am Samstag stattfindet.