Vorfall mit Pistole in Lehen: Salzburger Polizei sucht nach Unbekanntem

Der Unbekannte soll am Donnerstagvormittag in Lehen einen 44-jährigen Deutschen mit seinem Fahrrad vor einem Geschäft angerempelt haben, berichtet die Polizei in einer Presseaussendung. Der 44-Jährige habe den Mann daraufhin zu Rede gestellt. Dieser soll als Reaktion mit einer Pistole in seinem Rucksack auf den Boden gezeigt haben. Danach sei er mit dem Rad davongefahren.

Polizei fahndet nach Unbekanntem

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten. Es soll sich um einen etwa 45 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mitteleuropäischen Typs handeln. Er wird als schlank mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Einen Bart habe er nicht getragen. Die Unterarme seien tätowiert. Bekleidet war der Unbekannte demnach mit einer kurzen blauen Jeans und einem weißen Hemd, der Rucksack war schwarz.