Vorwurf gegen Ronaldo – Frau durch #MeToo bestärkt

Leslie Stovall, Anwalt der US-Amerikanerin - © APA (AFP)

Die Bewegung #MeToo habe einer US-Amerikanerin aus Nevada den Mut gegeben, Fußball-Star Cristiano Ronaldo wegen Vergewaltigung im Juni 2009 in einem Penthouse in Las Vegas zu verklagen. Das sagte der Anwalt der Frau, Leslie Stovall, am Mittwoch (Ortszeit) in Las Vegas. Ronaldo hatte den Vorwurf davor im Kurznachrichtendienst Twitter vehement zurückgewiesen.