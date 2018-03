Vucic bekräftigt Bereitschaft zum Dialog mit Prishtina

Seit dem vergangenen Jahr sind Gespräche über die wichtigsten Entscheidungen den Präsidenten der beiden Staaten, Vucic und Hashim Thaci, vorbehalten. Man werde nun sehen, in welchem Format der Dialog weiterlaufen soll, erklärte Vucic. “Wenn man schwerste Konflikte hat, schwerste Kriege, muss man danach streben, sie durch Gespräche zu lösen”, so der serbische Präsident nach einem Treffen mit der EU-Außenpolitikbeauftragten Federica Mogherini.

Der Streit zwischen Belgrad und Prishtina eskalierte am Montag, nachdem der serbische Regierungsfunktionär Marko Djuric vorübergehend im Norden des Kosovo festgenommen worden war. 32 Menschen wurden bei der Polizeiaktion verletzt. Vucic warf der kosovarischen Polizei gesetzeswidrigen Gewalteinsatz vor. Djuric habe entsprechend den kosovarischen Bestimmungen seine Reise nach Nord-Mitrovica angekündigt, so Vucic in einer TV-Ansprache. Die kosovarischen Behörden hatten den serbischen Regierungsfunktionär am Wochenende allerdings mit einem Einreiseverbot belegt und dies am Montag mit seinen Aussagen begründet, die für Spannung gesorgt hätten.

Die im Kosovo mitregierende Belgrad-treue “Serbische Liste” hatte am Dienstag ihren Austritt aus der Regierung angekündigt. Am 20. April will sie die Gemeinschaft der serbischen Gemeinden gründen, hieß es. Ihre Bildung war vor fünf Jahren zwischen Belgrad und Prishtina in dem sogenannten Brüsseler Abkommen vereinbart worden. Belgrad wirft den kosovarischen Behörden vor, ihre Bildung vermeiden zu wollen.

Kosovarische Medien berichteten am Mittwoch, dass die Regierung von Premier Ramush Haradinaj durch die Entscheidung der “Serbischen Liste” die Parlamentsmehrheit verloren habe. Die Opposition hat laut der Tageszeitung “Zeri” derzeit allerdings kein Interesse an einem Zerfall der Regierung, wodurch Haradinaj mit einer Minderheitsregierung zunächst weiterregieren könne.

(APA)