Vucic vergleicht Kroatien mit Hitler-Deutschland

Vucic gedachte der Vertreibung der Serben - © APA (AFP)

Der serbische Staatschef Aleksandar Vucic hat die Kroaten mit Hitler verglichen, weil sie am Ende des Bürgerkrieges (1991-1995) über 200.000 Serben vertrieben hatten. “Hitler wollte eine Welt ohne Juden, Kroatien ein Kroatien ohne Serben”, zitierten die Medien den Spitzenpolitiker am Sonntag in Belgrad: “In beiden Fällen wurde eine Endlösung verlangt”.