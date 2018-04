VW-Chef Diess will auch Vorsitz des Audi-Aufsichtsrats

Bayer mit österreichischem Pass - © APA (AFP)

Der neue Volkswagen-Chef Herbert Diess will auch den Vorsitz des Aufsichtsrats von Audi übernehmen. Das berichtete die Branchenzeitung “Automobilwoche” am Wochenende im Voraus aus ihrer neuen Ausgabe, ohne weitere Angaben dazu zu machen. Diess war am vergangenen Donnerstag zum Nachfolger von VW-Vorstandschef Matthias Müller ernannt worden. Er soll den Konzernumbau bei VW weiter vorantreiben.