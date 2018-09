LASK-Sieg gegen Mattersburg, WAC schlug Innsbruck 3:1

Wolfsberg steckte den ersten Schock gut weg - © APA (Eggenberger)

Der LASK hat seine Rolle als erster “Bullen”-Jäger am Samstag untermauert. In der 7. Runde feierten die Linzer in Mattersburg ein 3:1 und liegen fünf Punkte hinter Leader Salzburg bzw. zwei vor St. Pölten. Der Wolfsberger AC feierte seinen dritten Sieg in dieser Saison. Die Mannschaft von Christian Ilzer drehte gegen Innsbruck zu Hause einen Pausenrückstand und gewann 3:1.