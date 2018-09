WAC und Altach im ÖFB-Cup-Achtelfinale

Bundesliga-Schlusslicht Altach feierte zuvor ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Die Vorarlberger gewannen beim Regionalligisten Leobendorf 2:1 (2:0) und stehen im Achtelfinale. Stefan Nutz (33.) und Hannes Aigner aus einem Foulelfer (43.) trafen für die Gäste, Ex-Altacher Mario Konrad erzielte im Finish den Ehrentreffer der Niederösterreicher (83.).

Nach dem Cup-Auftakterfolg über Parndorf war es der zweite Pflichtspielsieg der Vorarlberger in der laufenden Saison. In der Bundesliga gelangen der Truppe von Trainer Werner Grabherr in acht Runden erst zwei Unentschieden.

(APA)