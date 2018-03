Waffen aus dem Westen tragen zum Leid im Jemen bei

Der unverantwortliche Export von Waffen habe der Zivilbevölkerung im Jemen ungeheuren Schaden zugefügt und Leben zerstört, erklärte die für den Nahen Osten zuständige Amnesty-Direktorin Lynn Maalouf am Freitag. Namentlich nannte sie die USA, Großbritannien, aber auch Frankreich, Spanien und Italien.

Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten hatten am 25. März 2015 mit Luftangriffen im Jemen begonnen. Die Koalition bekämpft in dem bettelarmen Land im Süden der Arabischen Halbinsel die schiitischen Houthi-Rebellen, die vom ebenfalls schiitischen Iran unterstützt werden. Der Iran ist ein Erzfeind Saudi-Arabiens.

Amnesty zählte 36 Luftangriffe des Bündnisses, die offenbar gegen internationales Recht verstoßen hätten. Dabei seien mehr als 500 Zivilisten getötet worden, unter ihnen mindestens 157 Kinder. Ende Jänner habe etwa eine in den USA hergestellte Bombe ein Haus im Süden des Jemen getroffen, berichtete Amnesty. Dabei seien eine Mutter und zwei Söhne ums Leben gekommen.

Ungeachtet der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg genehmigte Deutschland die Lieferung von acht Patrouillenbooten an das Königreich. Union und SPD hatten sich in den Koalitionsverhandlungen auf einen Exportstopp für alle Länder verständigt, die “unmittelbar” am Jemen-Krieg beteiligt sind. Es wurde aber ein Bestandsschutz für bereits erteilte Vorgenehmigungen in den Koalitionsvertrag eingebaut.

Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben wiederholt Vorwürfe von Kriegsverbrechen zurückgewiesen. Im Jemen liefern sich das Königreich und der Iran einen Stellvertreterkrieg um Einfluss in der Region. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition kämpft gegen mit dem Iran verbündete Houthi-Rebellen

Amnesty wirft auch den Houthi-Rebellen Kriegsverbrechen vor. Sie hätten wahllos auf Wohngebiete gefeuert und dabei Zivilisten getötet oder verletzt. In Gebieten unter ihrer Kontrolle hätten sie zudem willkürlich Menschen festgenommen und einige zum Tode verurteilt.

(APA/dpa/ag.)