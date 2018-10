Wahlausgang nach Parlamentswahlen in Lettland ungewiss

Ob sich die Regierung von Kucinskis halten kann, ist fraglich - © APA (AFP)

Lettland hat am Samstag ein neues Parlament gewählt. Nach Angaben der Wahlkommission gaben bis zum Mittag etwas mehr als ein Fünftel der gut 1,5 Millionen Wahlberechtigten in dem baltischen EU- und Nato-Land ihre Stimme ab. In der Hauptstadt Riga bildeten sich vereinzelt Schlangen vor den Wahllokalen.