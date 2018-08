Wahlkrimi in Ohio: Demokrat holt weiter auf

O'Connor liegt nur mehr 1.564 Stimmen hinter seinem Kontrahenten - © APA (AFP)

Das knappe Rennen bei der Nachwahl in einer bisherigen Hochburg der US-Republikaner im Staat Ohio wird zu einem Wahlkrimi. Der demokratische Herausforderer Danny O’Connor hat seinen Rückstand auf den Republikaner Troy Balderson am Donnerstag auf 1.564 Stimmen verringert, nachdem in einem Vorort der Hauptstadt Columbus 588 zuvor nicht ausgezählte Stimmen aufgetaucht waren.