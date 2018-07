Waldbrände in Griechenland: Darum sind keine Salzburger Feuerwehren im Einsatz

In Griechenland wütet derzeit das schlimmste Flammeninferno seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Notstand wurde bereits verhängt, der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras rief am Dienstag zudem eine dreitätige Staatstrauer aus. Internationale Hilfe ist bereits vor Ort. 60 Feuerwehrleute aus Zypern sind als Teil der EU-Hilfe am Dienstagabend in der Katastrophenregion angekommen, am Mittwoch sollen zwei italienische und ein rumänisches Löschflugzeug dazustoßen.

Betroffenes Land stellt Ansuchen

Wie die von der Europäischen Union organisierte Hilfe abläuft, erklärt der Chef der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg, Michael Leprich, im Gespräch mit SALZBURG24: „Kann ein EU-Mitgliedsstaat eine Katastrophe mit den eigenen Ressourcen nicht bewältigen, stellt er ein Ansuchen um Hilfe bei einer zentralen Stelle, die von der EU organisiert wird.“ Diese Stelle sei 24 Stunden am Tag besetzt, das Ansuchen werde dann an alle EU-Mitgliedsstaaten weitergeleitet.

So funktioniert die Hilfe

Die Zentrale in Salzburg leite den Hilferuf dann entsprechend rasch weiter: „Gesucht werden Einsatzkräfte, die für den jeweiligen Katastrophenfall als Spezialisten in ihrem Gebiet gelten“, erläutert Leprich. Das um Hilfe anfragende Land liste in seinem Ansuchen konkret auf, welche speziellen Einsatzkräfte gefragt seien. Österreichs Spezialkräfte seien vor allem bei Hochwasser und Erdbeben, aber auch Waldbränden gefragt.

Griechenland bekommt keine Hilfe aus Salzburg

Kann beispielsweise das Bundesland Salzburg entsprechende Spezialisten stellen, werden diese binnen kürzester Zeit zusammengetrommelt und brechen ins Katastrophengebiet auf. Im Fall Griechenland seien keine Salzburger dabei: „Man muss sich immer überlegen, ob es Sinn macht, an den Ort der Katastrophe Einsatzkräfte zu schicken. Griechenland ist 2.500 Kilometer von Salzburg entfernt“, so Leprich. Hilfe käme in der Regel von Nachbarstaaten, die aufgrund der kürzeren Anreise viel rascher vor Ort sein können.

Jährliche Übungen

Damit bei internationalen Einsätzen vor Ort kein Chaos ausbricht, gibt es jährlich stattfindende Katastrophenübungen. Bei der letzten Übung – einer Hochwasserübung 2018 im Raum Udine – waren Salzburger Einsatzkräfte dabei.

Salzburger 2014 in Slowenien im Einsatz

Der letzte internationale Katastropheneinsatz mit Salzburger Beteiligung fand 2014 in Slowenien statt. Damals brach wegen eisiger Temperaturen die Stromversorgung zusammen, bis zu 120.000 Haushalte waren ohne Strom. Leprich war vor vier Jahren vor Ort: „Wir hatten den Auftrag, die Zufahrtsstraße zu einem Dorf freizuschneiden, das seit drei Tagen ohne Strom und von der Außenwelt völlig abgeschnitten war. Das haben wir dann mitten in der Nacht unter großer Gefahr gemacht. Wir haben vorne geschnitten und hinter uns sind die Bäume wieder auf die Straße gefallen. Die Dankbarkeit der Menschen war anschließend schon beeindruckend.“

Zeit spielt bei Waldbrand große Rolle

Die Gefahr, dass Waldbrände in Österreich ähnliche Ausmaße wie in Griechenland annehmen könnten, sieht der Feuerwehrchef als gering an: „Wir haben in Salzburg ein sehr dichtes Feuerwehrnetz, unser Frühwarnsystem funktioniert sehr gut.“ Eine große Rolle spiele auch die gute Kooperation mit Bundesheer und Innenministerium: „Sie stellen uns sofort Hubschrauber zur Verfügung, deswegen können wir rasch Erkundungsflüge starten oder von der Luft erste Löschmaßnahmen einleiten.“ Denn: Der Faktor Zeit spiele bei Waldbränden eine große Rolle.