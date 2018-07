Heftige Waldbrände wüten bei Athen: Bereits 24 Tote

Tausende Menschen übernachteten im Freien, in Autos und Sporthallen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die schwersten Schäden entstanden anscheinend im Osten Athens in der Region der Hafenstadt Rafina. Deren Stadtteil Mati wurde fast vollständig zerstört. Das Fernsehen zeigte Bilder von ganzen Straßenzügen mit völlig niedergebrannten Häusern.

@BBCWorld live from the port of Rafina: ferries and traffic are still running although fire is visible from the boats. We are watching airplanes drop water and the Greek Army boating into the coastal areas. #πυρκαγιες #athens #now pic.twitter.com/vPhK92Jang

— SoutherlySweet (@southerlysweet) 24. Juli 2018