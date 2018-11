Waldbrände in Kalifornien: Bereits 31 Todesopfer, 228 Vermisste

Am Sonntag wurden im Gebiet zwischen Los Angeles und dem Prominentenort Malibu zwei Tote in einem Fahrzeug auf einer privaten Auffahrt gefunden. Tausende Gebäude brannten nieder, Hunderttausende Anrainer mussten ihre Häuser verlassen. Das Anwesen des deutschen Showmasters Thomas Gottschalk (68) und seiner Frau Thea in Malibu brannte ab. “Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen”, sagte Gottschalk der “Bild”-Zeitung vom Montag.

Gottschalk: “Mir fehlen die Worte”

“Ich hatte das Gedicht ‘Der Panther’ in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind.” Der 68-Jährige hatte am Sonntag bestätigt, dass sein Anwesen in Flammen aufgegangen ist. Er habe in Deutschland gerade eine Benefiz-Gala für Kinder moderiert, als er es erfahren habe, sagte Gottschalk. Den 42. Hochzeitstag hatte sich das Ehepaar Gottschalk anders vorgestellt. Der Entertainer nimmt das mit Galgenhumor. Der “Bild”-Zeitung sagte er: “Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein.”

52.000 Menschen von Flammen bedroht

In Paradise war die Lage besonders dramatisch. Dort gab es allein 29 Tote. Die 27.000 Einwohner zählende Kleinstadt war am Donnerstagmorgen von den sich rasend ausbreitenden Flammen des “Camp Fire” überrascht worden. In Paradise und seiner Umgebung gingen tausende Gebäude in Flammen auf, darunter ein Krankenhaus, eine Tankstelle sowie mehrere Restaurants. Mehr als 52.000 Bewohner der malerischen Gegend erhielten Evakuierungsaufforderungen.

“Der ganze untere Teil von Paradise steht in Flammen”, berichtete Kevin Winstead, ein Bewohner des Nachbarorts Magalia, dem Sender KIEM TV. “Kein Haus wird stehen bleiben. Ich bin am Boden zerstört.” Winstead bangte nach eigenen Angaben auch um sein eigenes neues Haus, in das er eigentlich am folgenden Tag einziehen wollte.

3.200 Florianis im Einsatz

Bis zum Samstag hatte der Brand nach Angaben der Feuerwehr mehr als 40.000 Hektar vernichtet und war erst zu 20 Prozent eingedämmt. 3.200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, drei wurden verletzt. Weitere, für die späte Jahreszeit ungewöhnlich heftige Brände wüteten in Südkalifornien. Die Behörden forderten rund 250.000 Menschen nördlich von Los Angeles sowie im Bezirk Ventura zum Verlassen ihrer Häuser auf.

Promi-Ort Malibu wird Raub der Flammen

Von den Zwangsevakuierungen betroffen war auch der westlich von Los Angeles gelegene Badeort Malibu, in dem viele Villen von Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Jennifer Aniston, Halle Berry, Charlize Theron oder Brad Pitt stehen. Luftaufnahmen der kalifornischen Feuerwehr zeigten, wie die Flammen über Hügelkämme hinweg auf millionenschwere Anwesen zurasten.

Der mexikanische Regisseur und Oscar-Preisträger Guillermo del Toro teilte auf Twitter mit, dass sein Museum mit Exponaten aus Horrorfilmen genau auf dem Weg der Flammen liege. Bereits niedergebrannt war die Paramount Ranch, eine Kulisse für Cowboy-Filme und -Shows. Auch US-Sängerin Miley Cyrus (25) hat durch die Brände im US-Bundesstaat Kalifornien ihr Haus verloren. “Mein Haus steht nicht mehr, aber die Erinnerungen bleiben, die ich mit Familie und Freunden geteilt habe”, schrieb sie Montagfrüh auf Twitter.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12. November 2018

all I have left. Sending so much love and gratitude to the firefighters and LA country Sheriff’s department! If you are interested in getting involved see next tweet….

Donate $ , Time , Supplies

I love you more than ever , Miley — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12. November 2018

Cyrus Haus grenzte an das Anwesen von Moderator Thomas Gottschalk. “Das Ausmaß der Zerstörung ist unglaublich und herzzerreißend, und wir fühlen mit allen, die davon betroffen sind”, sagte der Leiter des kalifornischen Rettungsdienstes, Mark Ghilarducci. Der designierte Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, rief für die Brandgebiete den Notstand aus, um rasche Hilfen zu ermöglichen.

Trump will Bundesmittel entziehen

US-Präsident Donald Trump kritisierte den von Demokraten regierten US-Staat, der sich immer wieder von seiner Politik distanziert. “Es gibt keinen Grund für diese gewaltigen, tödlichen und teuren Waldbrände außer dem schlechten Forstmanagement”, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. “Milliarden von Dollar” würden jedes Jahr ausgegeben, und trotzdem gebe es viele Todesopfer, “und das alles wegen des Missmanagements der Wälder”. Der Präsident drohte gleichzeitig mit dem Entzug von Bundeshilfen: “Bringt das jetzt in Ordnung, oder es gibt keine Zahlungen des Bundes mehr”, twitterte er.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. November 2018

Feuerwehrchef: “Gefährlich falsch”

Der Chef der kalifornischen Berufsfeuerwehr, Brian Rice, wies die Vorwürfe als “gefährlich falsch” zurück. Trumps Äußerungen seien “erniedrigend” für die Opfer sowie “für die Männer und Frauen, die an den Fronten kämpfen”. Trump mäßigte sich später auf Twitter im Ton und schrieb: “Unsere Herzen sind bei denen, die die Flammen bekämpfen” sowie beiden Opfern. Aber am Sonntag mahnte er erneut ein besseres Forstmanagement an.

Unterdessen wuchs die Furcht vor Plünderungen. In Ventura County bei Los Angeles wurden zwei mutmaßliche Plünderer festgenommen. Chiefsheriff John Benedict drohte Plünderern mit Festnahmen und Gefängnis.

