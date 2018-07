Waldbrände in Schweden langsam unter Kontrolle

25.000 Hektar Wald sind vom Feuer betroffen - © APA (TT News Agency)

Die Waldbrände in Schweden kommen langsam unter Kontrolle. Grund dafür sei die Wetterlage, sagte der Sprecher des nationalen Zivilschutzes, Mikael Tofvesson, am Montag. “Wir befinden uns in einer neuen Phase. Gegenwärtig sind die Aussichten besser.” Trotz örtlicher Regenfälle am Wochenende blieb es aber weiter extrem trocken.