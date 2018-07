Waldbrände in Schweden: Militär wirft Bombe ab

In ganz Schweden stieg die Zahl der Waldbrände wieder auf mehr als 40 an. - © AFP/Jonathan Nackstrand

Die Waldbrände in Schweden sind teils so schwer zugänglich, dass die Rettungskräfte zu ungewöhnlichen Mitteln greifen: Am Mittwoch warfen zwei Militärflugzeuge eine Bombe über einem der Feuer ab.