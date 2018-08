Waldbrand in Hallstatt aus der Sicht der Feuerwehr gelöscht

Laut Feuerwehr ist der Waldbrand in Hallstatt gelöscht. - © APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Seit Dienstag letzter Woche bekämpfen Einsatzkräfte einen Waldbrand in Hallstatt. Nun sei der Einsatz aber bald abgeschlossen. “Der Waldbrand an der Echernwand in Hallstatt ist aus der Sicht der Feuerwehr gelöscht.” Das berichtete der Feuerwehrkommandant des Bezirkes Gmunden Stefan Schiendorfer auf APA-Anfrage am Montag. Zwei noch rauchende Stellen sind aber weiterhin unter Beobachtung.