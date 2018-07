Waldbrand in Saalfelden: Feuerwehren im Einsatz

Feuerwehreinsatz in Saalfelden. (Symbolbild) - © Bilderbox

Wegen eines Waldbrandes im Saalfeldener Ortsteil Wiesing (Pinzgau) mussten am Freitagnachmittag die Feuerwehren aus Saalfelden und Zell am See ausrücken. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums ist im Einsatz.