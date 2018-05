Waldbrand in Unken erneut entfacht

Nachdem ein Waldbrand in einem schwer zugänglichen Gelände in Unken (Pinzgau) am Sonntag nach stundenlangen Löscharbeiten abgelöscht werden konnte, entfachte eine Brandstelle am Montagnachmittag erneut. Die Feuerwehr Unken war abermals in Zusammenarbeit mit einem Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz.