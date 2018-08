Waldbrandgefahr: Braucht es bessere Aufklärung?

Am Mittwoch brannte es lichterloh am Königssee im benachbarten Bayern und Dienstag forderte ein Waldbrand die Feuerwehr in Neumarkt am Wallersee (Flachgau). Ende Juli loderten die Flammen zudem in Saalfelden (Pinzgau) und St. Gilgen (Flachgau).

Waldbrandschutz-Verordnung in Salzburg

Die Verordnung zum Waldbrandschutz ist in der Stadt Salzburg, im Flachgau, Pinzgau und Lungau derzeit in Kraft. Ein Verstoß kann mit Geldstrafen bis zu 7.720 Euro oder einer Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen geahndet werden. Die Behörden warnen seit Wochen vor der steigenden Waldbrandgefahr. Braucht es eurer Meinung nach künftig bessere Aufklärungsmaßnahmen, um Brände zu verhindern?