Waldbrandgefahr im Flachgau erhöht

Die Waldbrandgefahr im Flachgau ist nicht zu unterschätzen. (Symbolbild) - © dpa/Maurizio Gambarini

Der Landesforstdienst hat am Donnerstag mitgeteilt, dass für den Flachgau erhöhte Waldbrandgefahr besteht. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung hat deshalb eine Verordnung zum Waldbrandschutz erlassen. “Feueranzünden und Rauchen im Wald, in Waldnähe und dessen Gefährdungsbereich sind ab sofort in allen Bezirken verboten”, betont Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).