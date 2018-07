Waldbrandgefahr in Salzburg nimmt die nächsten Tage zu

Das Risiko eines Waldbrandes in Salzburg nimmt zu. - © Land Salzburg/ Gerhard Löffler

Die Feuerwehren in Salzburg haben in den vergangenen Tagen bereits zwei mal zu kleinflächigen Waldbränden ausrücken müssen. An sich ist die Waldbrandgefahr im Bundesland vorläufig aber noch gering, berichtete das Land am Montag. Allerdings bestehe in einzelnen Regionen ein erhöhtes Risiko, etwa rund um die Landeshauptstadt, im Teilen des nördlichen Flachgaus und im Zentrum des Lungaus.