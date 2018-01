Walkner muss bei Dakar “jede Sekunde vorbereitet sein”

Matthias Walkner hat heuer den Sieh im Visier - © APA (RED BULL CONTENT POOL)

Matthias Walkner hat schon “extrem viel” erlebt bei der Rallye Dakar. Er sah “doppelt und dreifach”, schlief in einem Polizeiauto, umkurvte Eselherden und fuhr zu seinem ganz persönlichen Kältepol. Harte Erfahrungen, die dem 31-Jährigen helfen werden, wenn er sich am Samstag zum vierten Mal in den Sattel seiner KTM schwingt. Denn nach Platz zwei im Vorjahr will Walkner diesmal zum Sieg fahren.