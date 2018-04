Wals: Fußgängerin (37) von Auto erfasst

Wie die Polizei Salzburg in einer Aussendung mitteilte, kam es am frühen Nachmittag zu dem Verkehrsunfall. Die 37-jährige Fußgängerin hatte demnach zuvor mit ihren drei Kindern an der Haltstelle einen Linienbus verlassen. Sie wollte jedoch noch einmal zurücklaufen, um eine vergessene Jacke aus dem Fahrzeug zu holen.

Mutter läuft über Straße: Pkw erfasst sie

Der Bus stand allerdings bereits wieder am Linksabbiegestreifen der Bundesstraße. Nachdem sie ihre Jacke noch aus dem Bus genommen hatte, lief sie zurück über die Straße zu ihren Kindern. Dabei wurde sie von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und zu Boden gestoßen, berichtete die Polizei. Die 18-jährige Pkw-Lenkerin dürfte nicht mehr rechtzeitig anhalten haben können. Sie überrollte mit ihrem Wagen noch den Arm der dreifachen Mutter, ehe dieser zum Stillstand kam. Die 37-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.