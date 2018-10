Wals: Junge Pinzgauer ausgeraubt und niedergeschlagen

Zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht am Sonntag zwei Pinzgauer im Alter von 17 und 18 Jahren in Wals am Hals bzw. an der Kleidung gepackt und Bargeld gefordert zu haben. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung am Vormittag.

Wals: Dreistelliger Bargeldbetrag erbeutet

Demnach sollen die zwei Unbekannten mit einem Messer gedroht haben. Die Täter erbeuteten so einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Nachdem sie das Bargeld in den Händen hatten, schlugen sie die zwei Pinzgauer mit der Faust und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen laufen.