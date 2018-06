Wals: Selbsternannter “Sicherheitsbeauftragter” treibt sein Unwesen

Der 32-Jährige soll in Wals-Siezenheim, Großgmain und in den Salzburger Stadtteilen Lehen und Parsch mehrere Kennzeichentafeln von Fahrzeugen gerissen und danach weggeworfen haben, teilt die Polizei Donnerstagabend in einer Aussendung mit.

Kennzeichentafeln weggeworfen

Bei einer Nachschau in der Wohnung des Mannes konnte ein Kennzeichen vorgefunden werden. Sieben weitere Kennzeichentafeln, darunter drei ausländische Tafeln, wurden im Nahbereich einer Autobahnbetriebsauffahrt gefunden.

Flachgauer wollte “Sicherheit erhöhen”

Das Flachgauer sei zum Vorwurf geständig, heißt es. Er wollte als „selbsternannter Sicherheitsbeauftragter“ die Sicherheit erhöhen, lautet das Motiv des Mannes. Die Ermittlungen sind laut Polizei noch nicht vollständig abgeschlossen. Der 32-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen mehrfacher Urkundenunterdrückung angezeigt.