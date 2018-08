Wals-Siezenheim: Alkolenker kracht auf A1 gegen Leitschiene

Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr in Fahrtrichtung Hallein. Der Lenker krachte mit Front und Heck des Fahrzeugs gegen die Leitschiene und kam in weiterer Folge quer zur Richtungsfahrbahn am Überholstreifen zum Stillstand, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.

Crash auf A1: 21-jähriger Alkolenker ist Führerschein los

Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Führerschein wurde dem 21-Jährigen abgenommen. Die Unfallstelle war während der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt und bis 22.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.