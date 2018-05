Walserberg: 17-Jährige mit Falschgeld erwischt

Die Jugendliche hatte Falschgeld in fünfstelliger Höhe im Gepäck. (Symbolbild) - © Bilderbox

Falschgeld in fünfstelliger Höhe hatte in der Nacht auf Freitag eine 17-Jährige bei der Einreisekontrolle auf der A8 am Walserberg im Gepäck. Die junge Frau war in einem Reisebus auf der Autobahn von Salzburg kommend unterwegs. Sie wurde verhaftet.