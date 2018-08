Wanderer auf Steig im Toten Gebirge abgestürzt

Der Mann stürzte etwa 60 Meter in eine steile und felsige Rinne ab und blieb unmittelbar oberhalb der sogenannten Grundmauern schwer verletzt liegen (Symbolbild). - © Bilderbox

Bei einer Überquerung des Toten Gebirges ist am Samstag in Oberösterreich ein 62-jähriger Wanderer bei einem Absturz schwer verletzt worden. Der Deutsche war mit seiner Frau am Tag zuvor vom Grundlsee zur Pühringer Hütte aufgestiegen und wollte in der Früh weiter zum Prielschutzhaus gehen. Allerdings verstieg sich das Paar und ging den Sepp-Huber-Steig Richtung Almsee (Bezirk Gmunden) weiter.