Wanderer bricht auf Höllenbachalm zusammen: Tot

Der 79-jährige Einheimische war am Samstag gemeinsam mit seiner 84-jährigen Begleiterin auf die Höllenbachalm gewandert. Diese befindet sich auf einer Freifläche in rund 770 Metern Höhe nordwestlich des Thumsees und südlich des Jochbergs und ist über mehrere Forst- und Wanderwege erreichbar. Plötzlich brach der 79-Jährige bewusstlos zusammen, berichtete das bayerische Rote Kreuz in einer Aussendung. Ersthelfer, darunter auch die 84-jährige Wander-Freundin des Mannes, hatten sofort mit den Wiederbelebungsversuchen begonnen.

Jede Hilfe zu spät: Wanderer verstirbt

Der Pilot des Rettungshubschraubers “Christoph 14” landete 180 Meter nördlich der Alm auf einem Feldweg, wobei Notarzt und Notfallsanitäter weiter versuchten, den 79-Jährigen ins Leben zurückzuholen. Kurz darauf traf auch die Reichenhaller Bergwacht mit ihrem Rettungsfahrzeug ein und unterstützte die Hubschrauber-Besatzung. Sie konnten ihn aber letztlich trotz aller Bemühungen nicht mehr retten. Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht kümmerte sich im Anschluss um die Begleiterin und Ersthelferin und im Tal um die Angehörigen des Verstorbenen.