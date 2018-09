Wanderer flüchten vor “Bären” auf Hochstand

Die Urlauber missinterpretierten das Röhren eines Hirsches. (Symbolbild) - © APA/dpa/Archiv

Zu einem “bärigen” Einsatz der Bergrettung ist es am Dienstagabend in Bad Gastein (Pongau) gekommen. Zwei Wanderer hatten sich in der Dunkelheit im Palfnergraben verirrt. Sie flüchteten auf einen Hochstand, nachdem sie das Röhren eines Rothirsches mit dem Brüllen eines Bären verwechselt hatten. Die Urlauber wurden von Bergrettern geborgen und unverletzt ins Tal gebracht.