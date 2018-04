Wanderer sitzt fest: Stundenlange Rettungsaktion am Königssee

Die Retter waren stundenlang im Einsatz. - © BRK

Neun Stunden lang dauerte in der Nacht auf Montag eine Rettungsaktion am Feuerpalfen am Königssee (Lkr. BGL) in Bayern. Ein 58-jähriger Wanderer war im Steilgelände in die Dunkelheit geraten und saß fest. Er konnte glücklicherweise unverletzt ins Tal gebracht werden.