Wanderin bei Kollision mit Mountainbiker in Leogang schwerst verletzt

Das Ehepaar aus der Schweiz wanderte gerade auf einer Forststraße am Asitz im Bereich der “Alten Schmiede” und “Bergstation Muldenbahn”, als sie zwei von hinten herannahenden Mountainbikern Platz machten. Das teilte die Polizei mit.

Mountainbiker kollidiert mit Wanderin

Als ein weiterer Mountainbiker talwärts fuhr, wich er ebenso wie die beiden Wanderer auf das Gras neben der Forststraße aus. Dabei kam es jedoch zur fatalen Kollision. Die Frau erlitt laut Polizei schwere Blessuren und kam mit dem Notarzthubschrauber in die Tauernklinik Zell am See. Der 31-jährige Mountainbiker blieb unverletzt.