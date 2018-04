Warnstreiks an den Flughäfen Frankfurt und München

So mancher Passagier muss heute wohl am Boden bleiben - © APA (Archiv/dpa)

Flugreisende müssen sich am Dienstag am Airport Frankfurt wegen eines Warnstreiks ganztägig auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr legten in der Früh die Arbeit nieder. Auch am Flughafen München begann in der Früh ein ganztägiger Warnstreik.