Die Waldbrandgefahr in der Stadt Salzburg ist erhöht. (Symbolbild) - © dpa/A3602 Frank Rumpenhorst

Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht auch in den Wäldern des Salzburger Stadtgebiets akute Feuergefahr. Das Amt für öffentliche Ordnung hat daher am Freitag eine „Waldbrand-Verordnung“ erlassen. In Wäldern sowie in den Gefährdungsbereichen rund um sie ist demnach ab sofort Rauchen und Feuermachen verboten.