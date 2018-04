Warriors stellten mit 116:101-Triumph über Spurs auf 2:0

Playoff-Stimmung in Oakland - © APA (AFP/GETTY)

Die Golden State Warriors haben am Montagabend (Ortszeit) auch ihr zweites Play-off-Spiel in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte einen 116:101-Heimsieg über die San Antonio Spurs und stellte damit auf 2:0 in der “best of seven”-Serie, die nun für zwei Spiele nach Texas übersiedelt.