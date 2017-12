Warum feiern wir Silvester am 31. Dezember?

Jahrhundertelang wurde der Jahreswechsel an unterschiedlichen Terminen gefeiert. Erst Papst Innozenz XII. legte den Jahresanfang 1691 auf den 1. Jänner. Zuvor fing das Jahr mal am 25. Dezember, mal am 6. Jänner an. Diese Kalender-Verwirrung prägte den Begriff “zwischen den Jahren”. Viele Religionen haben bis heute ihren eigenen, meist beweglichen Neujahrstag. Juden und Muslime rechnen dabei nach Mondjahren, für Chinesen beginnt das neue Jahr zwischen Ende Jänner und Ende Februar.