Was bringt uns die Mondfinsternis aus astrologischer Sicht?

Früher sei man davon überzeugt gewesen, “dass Finsternisse immer auch ein großes Unheil mit sich bringen”, weiß Hruschka. Diese Mähr sei aber längst verjährt. “Heute sieht man Finsternisse als Chance und als Möglichkeit einer intensiven Erfahrung. Man kann in dieser Zeit seinen Gefühlen ein großes Stück näher kommen und spüren, was noch zu einem gehört und was schon längst nicht mehr passt”, ist die Astrologin überzeugt.

Mondfinsternis und Marsnähe: Eine astronomische Besonderheit

Voraussetzung für eine Mondfinsternis ist ein Vollmond. Sowohl dieser, als auch eine Finsternis sind grundsätzlich keine seltenen Ereignisse. Pro Jahrhundert sind auf der Erde rund 150 Mondfinsternisse sichtbar. Dennoch ist jene am Freitag etwas Besonderes. Der Mond wandere dabei sehr mittig durch den Erdschatten. Außerdem sei dieser Schatten relativ groß, weil der Mond derzeit seine größte Entfernung zur Erde habe, erklärt Albert Sudy, Astronom bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es gibt auch einen zusätzlichen Gast bei diesem Ereignis. “Unser Nachbarplanet Mars wird direkt unter dem Mond sichtbar sein. Der Mars ist derzeit mit einem Abstand von nur 58 Millionen Kilometer relativ nahe an der Erde”, so Sudy in einer Aussendung der ZAMG.

Dies beschert uns aus astrologischer Sicht weitere Herausforderungen. “Mars steht direkt neben dem Mond und sorgt mit Uranus im Quadrat für enormen Spannungen”, warnt Hruschka, “bleibt nur zu hoffen, dass es in den nächsten Tagen nicht zu weiteren Katastrophen kommt.”

Chance, sich Problemen und Ängsten zu stellen

Sie empfiehlt, diese Konstellation als Chance zu sehen, um sich Problemen und Ängsten zu stellen. “Jetzt ist es an der Zeit, die Kette emotionaler Bindungen abzuschneiden, die dir nicht mehr dienen”, rät die Astrologin. Der Vollmond steht derzeit im Wassermann. In diesem Zeichen sei “Freiheit, aber auch Brüderlichkeit das oberste Gebot”. “Es ist wichtig, dass du dir treu bleibst und authentisch in die Welt hinausgehst”, gibt uns Daniela Hruschka abschließend mit auf den Weg.