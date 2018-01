Was haltet ihr von berittenen Polizisten in Salzburg?

Innenminister Herbert Kickl will das Projekt für Wien prüfen lassen. Auch Salzburgs Stadt-FPÖ-Chef Andreas Reindl könnte sich eine Pferdestaffel in der Landeshauptstadt grundsätzlich vorstellen. Scharfe Kritik kommt indes von Tierschützern.

Tierschützer kritisieren Reiterstaffel-Pläne

Vehement gegen eine berittene Polizei stellt sich die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe, mit Sitz in Lochen (Bezirk Braunau) in Oberösterreich. „Abgesehen von der Gefahr für Menschen: Wenn Fiaker ein tierschutzrelevantes Problem sind, dann sind es Pferde im Polizeieinsatz erst recht“, heißt es in einer Aussendung am Sonntag.