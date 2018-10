Die Salzburg AG will die Obus-Misere in den Griff bekommen. (Archivbild) - © FMT-Pictures/KJ

Der Obus stand zuletzt wieder in der Kritik. Zu viele Busse mussten repariert und gewartet werden, museumsreife Busse waren deshalb auf den Straßen unterwegs. Am Montag stellte die Salzburg AG ihren Plan zur Lösung der Obus-Krise vor. Attraktivere Arbeitsbedingungen und zusätzliche Busse sollen helfen. Was haltet ihr davon? Stimmt ab im Meinungscheck!