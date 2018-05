Was haltet ihr von einem Mindestpreis für Alkohol?

Mindestpreis für Alkohol: In Schottland bereits Realität. (Symbolbild) - © dpa/Tobias Felber

In Schottland ist diese Idee bereits Realität: Alkohol hat dort ab sofort einen Mindestpreis. 57 Cent pro Milliliter purem Alkohol sind vorgeschrieben. Damit soll dem übermäßigen Konsum und auch dem Billigalkohol der Kampf angesagt werden. Ein Experte würde eine Einführung auch in Österreich sinnvoll finden. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Stimmt ab im Meinungscheck!