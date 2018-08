Bei Fußball-Großveranstaltungen wie das CL-Quali-Spiel von Red Bull Salzburg gegen Roter Stern Belgrad kommt es immer wieder zu Fanmärschen in der Stadt Salzburg. Dabei platzt die Altstadt aus allen Nähten – die Großeinsätze der Polizei spalten die Meinungen der Salzburger. Was haltet ihr von Fanmärschen in der Stadt Salzburg?