Polizisten auf Fahrrädern sollen vermehrt in Salzburg-Stadt im Einsatz sein. - © Polizei Salzburg

In Salzburg-Stadt sollen künftig mehr Polizisten auf Fahrrädern unterwegs sein. Laut Polizei wurden dazu zehn bis 20 Polizisten extra geschult. Auf dem Fahrrad sollen sie vor allem in den engen Gassen der Altstadt bei der Verfolgung von Verdächtigen im Vorteil sein. Was haltet ihr davon? Stimmt ab im Meinungscheck!