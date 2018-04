Grünen-Spitzenkandidatin Astrid Rössler verkündete nach der Wahlniederlage ihren Rücktritt. - © APA/Barbara Gindl

Bei der Landtagswahl 2018 in Salzburg waren sie die großen Verlierer: Die Grünen erhielten nur rund neun Prozent der Wählerstimmen und büßten so im Vergleich zu 2013 über zehn Prozent ein. Die Suche nach den Gründen für die Wahlniederlage ist in vollem Gange. Was glaubt ihr waren die Gründe für das schlechte Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl? Sagt es uns im Meinungscheck!